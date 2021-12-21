Водородный электрокар по технологии NASA

15:34 14 Август Киев, Украина

Американская компания представила водородный электрокар Hyperion XP-1, работы над которым велись последние 10 лет.

«Аэрокосмические инженеры давно поняли преимущества водорода как самого распространенного и легкого элемента во Вселенной, в сейчас с этим автомобилем его феноменальную ценность ощутят и пользователи», - так прокомментировал выпуск XP-1 генеральный руководитель Hyperion Анджело Кафантарис.

В качестве промежуточного накопителя вместо литий-ионной батареи применяется суперконденсатор, благодаря чему снаряженная масса автомобиля составляет всего 1032 кг.





В компании заявляют, что в данной модели используются технологии NASA: системы генерации водорода и электроэнергии, новинка сумеет развивать скорость не менее 355 км/ч и проезжать 1635 км на одном баке.

Кузов Hyperion XP-1 имеет активные подвижные аэродинамические субъекты со встроенными в них солнечными панелями, позволяющими немного увеличить запас хода на одной заправке. Тормозные диски — карбон-керамические диаметром 18 дюймов спереди и 17 дюймов сзади. Так как пока идет речь только о прототипе XP-1, производители решили не утаивать его технические данные. До скорости 97 км/ч суперкар ускоряется за 2,2 секунды, а предельная скорость составляет 355 км/ч.

Hyperion XP-1 планируют выпустить ограниченным тиражом в 300 единиц.



Главное украшение интерьера, накрытого стеклянным колпаком, — изогнутый 98-дюймовый сенсорный дисплей.



Полноприводный суперкар укомплектован электромоторами на постоянных магнитах, трехступенчатой коробкой передач, блоком топливных элементов и карбоновыми резервуарами для хранения водорода. Поставки начнутся в начале 2022-ого, однако информации о цене пока нет.