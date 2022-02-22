Водители смогут использовать электронный техпаспорт наравне с владельцами

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.
По его словам, документ позволит зарегистрированным должным образом пользователям транспортных средств заказывать и пользоваться цифровым отображением свидетельства о регистрации транспортного средства - э-свидетельством - на уровне с владельцем транспортного средства.
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