Водители смогут использовать электронный техпаспорт наравне с владельцами

19:21 30 Сентябрь Киев, Украина

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан

"Новости цифровизации в сфере предоставления административных услуг. На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил проект постановления о внесении изменений в Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства", - написал Мокан.

По его словам, документ позволит зарегистрированным должным образом пользователям транспортных средств заказывать и пользоваться цифровым отображением свидетельства о регистрации транспортного средства - э-свидетельством - на уровне с владельцем транспортного средства.