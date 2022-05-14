Водители общественного транспорта Николаева одели бронежилеты

В условиях обстрелов опасности подвергаются все, особенно водители общественного транспорта. Для того, чтобы защитить от осколков, в Николаеве водителям трамваев и троллейбусов, выдали бронежилеты, сообщают єНовини.
На склады предприятия уже поступила первая партия в несколько десятков экземпляров кевларовых жилетов. Пред сменой водители по желанию могут получить защитный жилет.
Напомним, накануне в результате ночных обстрелов в Николаеве были повреждены пять инфраструктурных объектов и более десяти многоэтажек. Пятеро людей получили ранения.
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