Водители общественного транспорта Николаева одели бронежилеты

09:46 14 мая Киев, Украина

В условиях обстрелов опасности подвергаются все, особенно водители общественного транспорта. Для того, чтобы защитить от осколков, в Николаеве водителям трамваев и троллейбусов, выдали бронежилеты, сообщают єНовини.

"С первых дней вместе с городским головой Александром Сенкевичем думали, как максимально водителей обезопасить. После этого начался процесс переговоров с благотворительными организациями по предоставления для водительского состава защитных жилетов", - рассказал глава КП Юрий Сметана.

На склады предприятия уже поступила первая партия в несколько десятков экземпляров кевларовых жилетов. Пред сменой водители по желанию могут получить защитный жилет.

Напомним, накануне в результате ночных обстрелов в Николаеве были повреждены пять инфраструктурных объектов и более десяти многоэтажек. Пятеро людей получили ранения.