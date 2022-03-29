Водителей ждут новые штрафы

08:57 03 ноября Киев, Украина

Рада расширила полномочия сотрудников полиции и утвердила ответственность за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.





Как рассказала Устинова, депутаты поддержали предложения повысить Об этом сообщила член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.Как рассказала Устинова, депутаты поддержали предложения повысить штрафы за пьяную езду.

Так, нетрезвых водителей рекомендуется наказывать штрафом в 17 тысяч гривен и лишать права садиться за руль сроком на один год.





Если водителя второй раз поймают нетрезвым, наказание будет строже – 43 тысячи гривен штрафа и три года без прав.





Если же водитель нарушит закон в третий раз, то на 10 лет останется без права управлять транспортным средством и должен будет уплатить штраф в сумме 52 тысячи гривен.

Уголовный кодекс дополнили отдельной частью ст. 286−1 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции) УКУ. За пьяное ДТП с пострадавшими виновника ждет суд.



Кроме того, парламентарии продлили возможность рассмотрения в суде дела за нетрезвое вождение с трех месяцев до одного года. Нардепы убеждают, что дела не смогут закрывать из-за несвоевременного рассмотрения в суде.