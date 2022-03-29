Водителей ждут новые штрафы

08:57 03 ноября Киев, Украина

Рада расширила полномочия сотрудников полиции и утвердила ответственность за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Об этом сообщила член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

Как рассказала Устинова, депутаты поддержали предложения повысить штрафы за пьяную езду.
  • Так, нетрезвых водителей рекомендуется наказывать штрафом в 17 тысяч гривен и лишать права садиться за руль сроком на один год.

  • Если водителя второй раз поймают нетрезвым, наказание будет строже – 43 тысячи гривен штрафа и три года без прав.

  • Если же водитель нарушит закон в третий раз, то на 10 лет останется без права управлять транспортным средством и должен будет уплатить штраф в сумме 52 тысячи гривен.
Уголовный кодекс дополнили отдельной частью ст. 286−1 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции) УКУ. За пьяное ДТП с пострадавшими виновника ждет суд.

Кроме того, парламентарии продлили возможность рассмотрения в суде дела за нетрезвое вождение с трех месяцев до одного года. Нардепы убеждают, что дела не смогут закрывать из-за несвоевременного рассмотрения в суде.