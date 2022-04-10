Водителей могут обязать менять резину по сезону

19:21 13 ноября Киев, Украина

Украина входит в число тех стран, где зимняя резина необязательна, что увеличивает количество ДТП в зимний период, чтобы водители не подвергали опасности себя и других, в полиции предложили обязать водителей менять шины.

Об этом заявил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.



По его словам, в Украине сейчас нет ни одного официального документа, указывающего какой тип резины надо использовать на определенном авто. Поэтому многие водители экономят на резине либо вовсе ее не меняют, что приводит к серьезным ДТП.



Теперь в полиции предложили урегулировать этот момент и обязать менять водителя резину на зимнюю.





Критерии, подтверждающие факт необходимости сезонной смены шин:

зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях;

при температурах ниже +7 градусов летняя резина промерзает и теряет свои свойства, что снижает управляемость, увеличивает тормозной путь;

зимняя резина безопаснее.

"Те, кто игнорирует эту необходимость, имеют больше шансов попасть в ДТП. Ведь маневры не всегда получаются так, как хотелось бы. Особенно, когда снег и гололед. Такие водители подвергают опасности не только себя, но и других: водителя авто, который движется впереди на зимней резине и имеет более короткий тормозной путь (соблюсти дистанцию становится непросто), или пешехода, который не ожидает, что авто не остановится вовремя перед пешеходным переходом", - отметил Билошицкий.

Он добавил, что в данное время Украина входит в число стран, в которых зимние шины не являются обязательными.