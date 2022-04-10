Водителей могут обязать менять резину по сезону

Украина входит в число тех стран, где зимняя резина необязательна, что увеличивает количество ДТП в зимний период, чтобы водители не подвергали опасности себя и других, в полиции предложили обязать водителей менять шины.
Об этом заявил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, в Украине сейчас нет ни одного официального документа, указывающего какой тип резины надо использовать на определенном авто. Поэтому многие водители экономят на резине либо вовсе ее не меняют, что приводит к серьезным ДТП.
Теперь в полиции предложили урегулировать этот момент и обязать менять водителя резину на зимнюю.
Критерии, подтверждающие факт необходимости сезонной смены шин:
- зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях;
- при температурах ниже +7 градусов летняя резина промерзает и теряет свои свойства, что снижает управляемость, увеличивает тормозной путь;
- зимняя резина безопаснее.
Он добавил, что в данное время Украина входит в число стран, в которых зимние шины не являются обязательными.
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