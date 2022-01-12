Водителей Bolt, Uber и Uklon должны будут приобрести патент

11:01 31 Август Киев, Украина

После реформы Службы такси в Украине водителям таких нетрадиционных служб как Bolt, Uber, Uklon надо будет приобретать патент на осуществление пассажирских перевозок.



Водители-физлица, работающие в сфере перевозок пассажиров на заказ, должны будут оформлять специальный патент, который позволит им легально заниматься этим видом деятельности.



Об этом рассказал гениректор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Гамлет Погосян в эфире одного из телеканалов, передает "Укринформ".



"На сегодня нами придуман один действенный способ. Он вписан в этот законопроект. Суть следующая. В сфере перевозок пассажиров на заказ – то есть это не классические такси, это как раз такси Bolt, Uber, Uklon и прочие – в основном работают физлица, обычные рядовые лица, не физические лица-предприниматели, не юридические лица. Для того, чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие, как "патент".



Назвать это можно как угодно, суть от этого не меняется. Патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности", – отметил генеральный директор Директората автомобильного и электрического городского транспорта.



По словам Погосяна, водитель сможет купить патент на один год, на один месяц и т. д. Его стоимость на один год будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года. Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то соответственно сумму надо разделить на 12. Для электромобилей эта стоимость будет в два раза меньше.



"На самом деле, мы создаём условия, при которых люди бы – а это сотни тысяч, которые работают в этой сфере незаконно и перевозят граждан, что является очень ответственным вопросом, – работали на законных основаниях. Выбор у каждого гражданина будет или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси", – пояснил Погосян.