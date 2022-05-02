Водитель обстрелянного в Попасной автобуса нашелся в плену. Россияне записали с ним пропагандистское видео

07:52 02 мая Киев, Украина

Водитель обстрелянного эвакуационного автобуса в городе Попасная – жив. Россияне взяли мужчину в плен и использовали для записи пропагандистского видео.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«После двух суток поисков Михаил Панков нашелся. россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу», - рассказал Гайдай.

Оккупанты заставили водителя говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей, что они брошены на произвол судьбы.

«Понимаю, что другого варианта у Михаила не было. Кадры красноречивые. Слава Богу, он жив. Но орки теперь держат его в плену. Также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций. », - заявил Сергей Гайдай.

Гайдай отметил, что сделает все возможное для освобождения Панкова:

“Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы, ежедневно в течение многих недель он помогал попаснянам уехать в безопасность, другим привозил продукты, сам неоднократно попадал под обстрелы, но в этот раз не повезло. Он каждый день шел на риск ради других”.

Напомним, 29 апреля вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили всего один поврежденный автобус. Людей в нем не было, только следы крови.



Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли. Связи с водителем не было.