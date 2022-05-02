Водитель обстрелянного в Попасной автобуса нашелся в плену. Россияне записали с ним пропагандистское видео

Водитель обстрелянного эвакуационного автобуса в городе Попасная – жив. Россияне взяли мужчину в плен и использовали для записи пропагандистского видео.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Оккупанты заставили водителя говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей, что они брошены на произвол судьбы.
Гайдай отметил, что сделает все возможное для освобождения Панкова:
Напомним, 29 апреля вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили всего один поврежденный автобус. Людей в нем не было, только следы крови.
Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли. Связи с водителем не было.
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