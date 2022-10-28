Во всех регионах Украины ограничат электроснабжение

11:57 28 октября Киев, Украина

В Укрэнерго 28 октября распорядились ограничить электроснабжение для разных категорий потребителей во всех регионах Украины.

С 7:00 утра операторам распределительных сетей предоставили графики для ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины.

Вынужденные ограничения также будут касаться бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе.
"Ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", — говорится в сообщении.