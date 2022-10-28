Во всех регионах Украины ограничат электроснабжение

"Ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", — говорится в сообщении.