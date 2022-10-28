Во всех регионах Украины ограничат электроснабжение

В Укрэнерго 28 октября распорядились ограничить электроснабжение для разных категорий потребителей во всех регионах Украины.
С 7:00 утра операторам распределительных сетей предоставили графики для ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины.
Вынужденные ограничения также будут касаться бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе.
С 7:00 утра операторам распределительных сетей предоставили графики для ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины.
Вынужденные ограничения также будут касаться бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе.
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