Во время войны в Украине выросла популярность региональных медиа - опрос

16:22 29 ноября Киев, Украина





Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования USAID-Internews "Отношение населения к медиа и потребление разных типов медиа 2022".



По данным



Также значительно выросло использование местных радио и газет. В частности, группа респондентов — вынужденных переселенцев — сказала, что Во время войны популярность региональных медиа в Украине выросла, в частности, региональные сайты стали вдвое популярнее среди потребителей новостей, повысив показатели с 27% в прошлом году до 55% — в нынешнем.Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования USAID-Internews "Отношение населения к медиа и потребление разных типов медиа 2022".По данным опроса , использование местного телевидения для получения новостей почти удвоилось: с 27% в 2021 году до 44% в этом году.Также значительно выросло использование местных радио и газет. В частности, группа респондентов — вынужденных переселенцев — сказала, что

им все еще нравится получать новости из общины, из которой они родом, говорится в исследовании.

Самый высокий уровень доверия соцсети (60%), новости в интернет-медиа и на телевидении имеют показатель доверия около 50%.



В то же время, надежным источником информации украинцы назвали друзей (81%) и членов семьи (86%).



Генеральному штабу Вооруженных сил и Министерству обороны Украины доверяют 79% опрошенных, Офису президента – 73%.



Информация от церкви получила доверие 40% респондентов.