Во время войны в Украине выросла популярность региональных медиа - опрос

Во время войны популярность региональных медиа в Украине выросла, в частности, региональные сайты стали вдвое популярнее среди потребителей новостей, повысив показатели с 27% в прошлом году до 55% — в нынешнем.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования USAID-Internews "Отношение населения к медиа и потребление разных типов медиа 2022".
По данным опроса, использование местного телевидения для получения новостей почти удвоилось: с 27% в 2021 году до 44% в этом году.
Также значительно выросло использование местных радио и газет. В частности, группа респондентов — вынужденных переселенцев — сказала, что
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования USAID-Internews "Отношение населения к медиа и потребление разных типов медиа 2022".
По данным опроса, использование местного телевидения для получения новостей почти удвоилось: с 27% в 2021 году до 44% в этом году.
Также значительно выросло использование местных радио и газет. В частности, группа респондентов — вынужденных переселенцев — сказала, что
им все еще нравится получать новости из общины, из которой они родом, говорится в исследовании.
Самый высокий уровень доверия соцсети (60%), новости в интернет-медиа и на телевидении имеют показатель доверия около 50%.
В то же время, надежным источником информации украинцы назвали друзей (81%) и членов семьи (86%).
Генеральному штабу Вооруженных сил и Министерству обороны Украины доверяют 79% опрошенных, Офису президента – 73%.
Информация от церкви получила доверие 40% респондентов.
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