Во время саммита НАТО Вильнюс украсят 33 тысячи флагов Украины

14:29 08 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Delfi.



Вильнюсский горсовет одобрил резолюцию об участии в инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", организованную общественными организациями "Сильные вместе" и Blue/Yellow. Вильнюсский муниципалитет присоединяется к инициативе поддержки вступления Украины в НАТО и 7–11 июля в столице Литвы вывесят не менее 33 тысяч украинских флагов.Об этом сообщает Delfi.Вильнюсский горсовет одобрил резолюцию об участии в инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", организованную общественными организациями "Сильные вместе" и Blue/Yellow.

"С начала войны мы активно поддерживаем Украину. Мы хотим, чтобы наша поддержка была видна и во время саммита НАТО. Мы понимаем масштаб и важность этой встречи в контексте мировых политических событий, понимаем и возможность обратить еще больше внимания мира на положение в Украине и на ее желание стать членом Альянса", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Мэр призвал жителей и администраторов многоквартирных домов принять участие в этой инициативе. Он подчеркнул, что дополнительно никаких расходов не нужно – обо всем позаботятся организаторы инициативы.



Выбранное количество флагов, 33 тысячи, символическое – Украина могла бы стать 33-м членом НАТО.



11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на который съедутся лидеры стран Альянса.