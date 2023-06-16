Во время саммита НАТО Вильнюс украсят 33 тысячи флагов Украины

Вильнюсский муниципалитет присоединяется к инициативе поддержки вступления Украины в НАТО и 7–11 июля в столице Литвы вывесят не менее 33 тысяч украинских флагов.
Об этом сообщает Delfi.
Вильнюсский горсовет одобрил резолюцию об участии в инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", организованную общественными организациями "Сильные вместе" и Blue/Yellow.
Об этом сообщает Delfi.
Вильнюсский горсовет одобрил резолюцию об участии в инициативе "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", организованную общественными организациями "Сильные вместе" и Blue/Yellow.
Мэр призвал жителей и администраторов многоквартирных домов принять участие в этой инициативе. Он подчеркнул, что дополнительно никаких расходов не нужно – обо всем позаботятся организаторы инициативы.
Выбранное количество флагов, 33 тысячи, символическое – Украина могла бы стать 33-м членом НАТО.
11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на который съедутся лидеры стран Альянса.
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