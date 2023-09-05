Во время ракетной атаки по Чернигову погибла 6-летняя девочка. Ее звали Софийка

09:17 20 августа Киев, Украина

Война страшна теми смертями, которые она несет. Но намного страшнее она становится, когда гибнут невинные дети. В Украине российские агрессоры убили не менее 500 детей. Одной из них стала маленькая жительница Чернигова.

Стало больше известно о 6-летней девочке, которая погибла в результате ракетной атаки по Чернигову. Ее звали Софийка. Она была единственным ребенком в семье. Об этом в субботу, 19 августа, сообщила подруга семьи Екатерина Фарафонова на своей странице в Facebook.

Женщина написала, что российская ракета "убила единственную долгожданную дочь ее кумы - маленькую Софийку".

"Теперь Софийка - ангел-хранитель для своих родителей. Невозможно описать состояние и мысли… Отдыхай на мягких тучках, наша маленькая Софийка, ты была очень хорошей, умной и сообразительной девочкой, ты была украшением этого жестокого мира", - написала Фарафонова.

Известно, что этой осенью девочка должна была идти в первый класс.

Как сообщили в полиции, патрульные на месте пытались оказать ей помощь, но спасти ребенка не смогли. Мать девочки получила ранения.

Напомним, 19 августа, россияне нанесли ракетный удар по Чернигову. Под вражеским огнем оказался драмтеатр, где проходила выставка дронов.

По последним данным, погибли семь черниговцев, еще 140 получили ранения, госпитализированы - 41. В городе объявили траур на три дня.