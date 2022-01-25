Во время праздничных мероприятий в Украине усилят режим работы Нацполиции

09:49 08 Май Киев, Украина

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, 8 и 9 мая, во время мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, за обеспечением правопорядка будут наблюдать около 13 тысяч правоохранителей.

Отмечается, что в субботу в Украине запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тысяч граждан. За порядком будут следить свыше двух тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и курсантов ведомственных учреждений Министерства внутренних дел.

В то же время в воскресенье ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 тысяч граждан.

"Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тысяч правоохранителей: 7300 полицейских, три тысячи военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС, а также курсантов высших учебных заведений МВД", - рассказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

Как уточнил глава ведомства Игорь Клименко, в эти дни усилия правоохранителей будут направлены на контроль использования запрещенной символики.

"Национальная полиция будет предупреждать участников мероприятий о недопустимости использования георгиевской ленты. Большинство граждан прислушиваются к призывам о неиспользовании запрещенной символики и уважают закон. Те люди, которые переступят через эти права, должны отвечать", - заявил он.

Также в Нацполиции напомнили, что с 9 по 11 мая проходят поминальные дни, и многие граждане направятся на кладбища. В связи с этим на дорогах государственного и местного значения будут усиленно работать наряды патрульной полиции.

Как сообщалось, полиция не ожидает массовых акций в Киеве 9 мая. По данным правоохранителей, наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы.