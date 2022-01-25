Во время праздничных мероприятий в Украине усилят режим работы Нацполиции

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, 8 и 9 мая, во время мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, за обеспечением правопорядка будут наблюдать около 13 тысяч правоохранителей.
Отмечается, что в субботу в Украине запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тысяч граждан. За порядком будут следить свыше двух тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и курсантов ведомственных учреждений Министерства внутренних дел.
В то же время в воскресенье ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 тысяч граждан.
Как уточнил глава ведомства Игорь Клименко, в эти дни усилия правоохранителей будут направлены на контроль использования запрещенной символики.
Также в Нацполиции напомнили, что с 9 по 11 мая проходят поминальные дни, и многие граждане направятся на кладбища. В связи с этим на дорогах государственного и местного значения будут усиленно работать наряды патрульной полиции.
Как сообщалось, полиция не ожидает массовых акций в Киеве 9 мая. По данным правоохранителей, наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии