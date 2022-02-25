Во время отдыха в Египте погиб экс-глава разведки Украины

17:42 28 Май Киев, Украина

Не всегда отдых на морском побережье может быть полезен. Не редки и трагические случаи. Сегодня, 28 мая, стало известно, что во время отдыха на побережье в Египте трагически погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

По данным СМИ, утром 62-летний Гвоздь пропал во время дайвинга вблизи города Дахаб. Его нашли живым и доставили в клинику Dahab general hospital, но медикам не удалось его спасти.

"Мужчина слишком долго пробыл под водой и очень быстро вынырнул из глубины в 40 м", - говорится в сообщении.

Виктор Гвоздь руководил внешней разведкой с февраля 2014 по апрель 2016 года.

Ранее сообщалось о гибели украинки во время отдыха в Египте. Трагедия произошла во время снорклинга. Жительница Ровно плавала вместе с мужем и внезапно исчезла из поля зрения.