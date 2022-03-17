Во время карантина в 6 раз увеличилось количество свадеб

12:08 21 октября Киев, Украина

Вопреки всем прогнозам психологов, украинцы массово женились, а не разводились, по данным Минюста, количество заключенных браков с начала карантина увеличилось в шесть раз.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook-аккаунте в среду, 21 октября.