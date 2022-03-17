Во время карантина в 6 раз увеличилось количество свадеб
12:08 21 октября Киев, Украина
Вопреки всем прогнозам психологов, украинцы массово женились, а не разводились, по данным Минюста, количество заключенных браков с начала карантина
увеличилось в шесть раз.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook-аккаунте в среду, 21 октября.
"Так, начиная с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", - говорится в сообщении.
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