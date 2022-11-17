Во временно оккупированных районах Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские

12:36 17 ноября Киев, Украина

Украинцы продолжают сопротивляться российским оккупантам – во временно захваченных районах Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские.



Об этом сообщили в Центру национального сопротивления.

"Украинцы продолжают сопротивляться оккупации, несмотря на репрессии россиян, которые не имеют поддержки со стороны местного населения",- отметили в ведомстве.