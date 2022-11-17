Во временно оккупированных районах Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские

12:36 17 ноября Киев, Украина

Украинцы продолжают сопротивляться российским оккупантам – во временно захваченных районах Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские.

Об этом сообщили в Центру национального сопротивления.
 
"Украинцы продолжают сопротивляться оккупации, несмотря на репрессии россиян, которые не имеют поддержки со стороны местного населения",- отметили в ведомстве.

Сообщается, что в Бердянске подростки сорвали флаг оккупантов со штаба путинской партии "единая россия", который россияне разместили в захваченном центре общественных инициатив на бульваре Шевченко, 12.

В то же время в селе Елисеевка Бердянского района неизвестные вывесили украинский флаг над административным зданием в селе.

По данным Сопротивления, оккупанты сразу начали искать "преступников", но не нашли.