Во временно оккупированных районах Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские

Украинцы продолжают сопротивляться российским оккупантам – во временно захваченных районах Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские.
Об этом сообщили в Центру национального сопротивления.
Об этом сообщили в Центру национального сопротивления.
Сообщается, что в Бердянске подростки сорвали флаг оккупантов со штаба путинской партии "единая россия", который россияне разместили в захваченном центре общественных инициатив на бульваре Шевченко, 12.
В то же время в селе Елисеевка Бердянского района неизвестные вывесили украинский флаг над административным зданием в селе.
По данным Сопротивления, оккупанты сразу начали искать "преступников", но не нашли.
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