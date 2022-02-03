Во Львовской области пройдут масштабные военные учения "Rapid Trident 2020"

При участии 4 тысяч военных из 9 стран, во Львовской области пройдут международные военные учения "Rapid Trident 2020".
Где будут проходить учения?
- На территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области)
Как будут проходить учения?
- будет привлекаться бронетехника;
- проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия;
- будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации.
Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи полигона, попросили быть осторожными и обходить территорию, где будут проводиться учения.
Территорию полигона будут охранять подразделения Военной службы правопорядка, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов для выяснения обстоятельств.
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