Во Львовской области пройдут масштабные военные учения "Rapid Trident 2020"

15:23 15 Сентябрь Киев, Украина

При участии 4 тысяч военных из 9 стран, во Львовской области пройдут международные военные учения "Rapid Trident 2020".

Где будут проходить учения?

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области)

Как будут проходить учения?

будет привлекаться бронетехника;

проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия;

будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации.

Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи полигона, попросили быть осторожными и обходить территорию, где будут проводиться учения.

"Настойчивая рекомендация в этот период не заходить и не заезжать ни одним видом транспорта в зоны, обозначенные указателями, или окруженные вспомогательным военным персоналом. Некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории полигона будут закрыты для прохода и проезда", – говорится в сообщении.

Территорию полигона будут охранять подразделения Военной службы правопорядка, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов для выяснения обстоятельств.