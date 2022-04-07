Во львовской больнице появился робот-хирург

17:29 12 ноября Киев, Украина

Современный аппарат для проведения сложных хирургических операций, появился во Львовской клинической больнице.

На церемонии "открытия" нового устройства присутствовал мэр Львова Андрей Садовой.

"Da Vinci" прибыл к нам из США. Мы будем применять "Da Vinci" в удалении опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и кардиохирургии", – рассказал у себя в Facebook директор больницы Олег Самчук.

Так, специально обученный врач-хирург теперь будет сидеть за пультом устройства, положив руки на сверхчувствительные сенсоры. Кроме рук врача над операционным местом будут работать еще четыре "руки" робота, одна из которых – камера, которая будет транслировать изображение в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением.

По словам главврача, с помощью этого робота операции будут осуществляться с минимальными травмами и рисками для жизни людей.

"Им больше не придется ехать на такие вмешательства за границу", – добавил Самчук, отметив, что "Da Vinci" – это "мечта каждого хирурга", поскольку он "ювелирно и сверхточно" может удалять мельчайшие опухоли.

Львовская больница "скорой помощи" – единственное из государственных медучреждений Украины, которое имеет данного робота. Сейчас робот проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения Украины. Этот процесс займет около месяца, и уже в декабре врачи смогут начать оперировать первых пациентов.