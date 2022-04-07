Во львовской больнице появился робот-хирург

Современный аппарат для проведения сложных хирургических операций, появился во Львовской клинической больнице.
На церемонии "открытия" нового устройства присутствовал мэр Львова Андрей Садовой.
Так, специально обученный врач-хирург теперь будет сидеть за пультом устройства, положив руки на сверхчувствительные сенсоры. Кроме рук врача над операционным местом будут работать еще четыре "руки" робота, одна из которых – камера, которая будет транслировать изображение в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением.
По словам главврача, с помощью этого робота операции будут осуществляться с минимальными травмами и рисками для жизни людей.
Львовская больница "скорой помощи" – единственное из государственных медучреждений Украины, которое имеет данного робота. Сейчас робот проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения Украины. Этот процесс займет около месяца, и уже в декабре врачи смогут начать оперировать первых пациентов.
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