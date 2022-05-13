Во Львове заработал первый в Украине банк еды "Тарелка"

15:24 10 августа Киев, Украина

Во Львове стартовал уникальный проект - первый в Украине продовольственный банк «Тарелка», главная цель которого обеспечить продуктами нуждающихся.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Проект «Тарелка» интересен тем, что это идея и реализация людей из громады. Для нас эта социальная составляющая очень важна, так как десятки и сотни людей, которые испытывают трудности и, возможно, не имеют денег для того, чтобы купить еду, могут прийти сюда и бесплатно ее получить, а те, кто имеет, могут прийти, присоединиться и помочь. Примеру этого проекта должны следовать другие города», - отметил мэр города Львова Андрей Садовый.

Цель проекта - полноценное функционирование первого продовольственного банка еды в Украине «Тарелка», который станет собирать в магазинах и кафе продукты, срок годности которых заканчивается, таким образом уменьшив уровень органических отходов и обеспечив ежедневное питание для малообеспеченных слоев населения.



По словам руководителя ОО «Тарелка» Ивана Павлиша, путь к реализации проекта, который сочетает экологическую и социальную составляющую, длился два года. По статистическим данным, в современном мире 1/3 всех продуктов выбрасывается на помойку. Украина - среди лидеров в Европе по количеству свалок, которые наполовину состоят из органических продуктов. По подсчетам, украинцы ежегодно выбрасывают около 7 тонн пригодных к употреблению продуктов стоимостью более 5,5 миллиарда гривень.

«Это первый продовольственный банк в Украине. До этого времени в нашей стране таким никто не занимался. Сегодня же наша команда твердо заявляет о том, что такой институт, как продовольственный банк, возможен и реален», - добавил Павлиш.

Для того чтобы получить продуктовый набор в «Тарелке», следует для начала зарегистрироваться. Для регистрации нужен паспорт, удостоверение льготной категории населения и номер телефона. Забрать продукты можно будет в определенный день и время, о котором волонтер сообщит заранее по телефону. Продуктов предоставляют столько, сколько помещается в специальную сумку «Тарелки». Продуктовый набор формирует волонтер непосредственно в банке. Посетитель получает набор из тех продуктов, которые поступят в этот день.



В продовольственном банке действуют правила: посетителей просят соблюдать живую очередь и уважать друг друга и волонтеров «Тарелки». Вход в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещен. Запрещено посещение продовольственного банка без защитной маски. На входе в помещение необходимо пройти бесконтактное измерение температуры, а также вымыть и продезинфицировать руки. После этого посетитель должен показать волонтеру удостоверение льготной категории населения, и тогда он может получить продукты.