Во Львове суд оправдал преподавателя, написавшего дипломную работу за деньги

Жолковский районный суд Львова полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета (ЛНАУ) Олега Соколовского, который в 2016 году написал дипломную работу вместо своего студента и взял за это $400. Об этом пишет Zaxid.net.
СМИ напоминает, что во время получения денег Соколовского задержали полицейские по подозрению во взяточничестве. Сначала суды разных инстанций признали преподавателя виновным в получении неправомерной выгоды, однако тот через пять лет добился пересмотра своего дела и 6 декабря 2021 года судья Жовковского райсуда Владимир Микула полностью оправдал преподавателя, согласившись с его аргументами, что это была не взятка. оплата научной работы».
В материалах этого дела говорится, что доцент кафедры машиностроения ЛНАУ Олег Соколовский в 2016 году был научным руководителем диплома студента-заочника с другой кафедры и предложил ему написать дипломную работу вместо него за $500. После торга студент сбил цену до $400 и принес их Соколовскому. В момент передачи денег преподавателя задержали полиции.
В том же году Жолковский районный суд признал Олега Соколовского виновным в получении взятки и оштрафовал его на 21,2 тыс. грн с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов. В том же году приговор получил еще один преподаватель университета, член экзаменационной комиссии Николай Когут, взявший $200 долларов взятки от того же студента за успешную защиту диплома.
Соколовский не согласился со своим приговором и подал апелляцию, а затем еще и кассацию. В результате, через пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя на новое рассмотрение.
В понедельник, 6 декабря, дело Олега Соколовского снова рассмотрел Жолковский районный суд. В ходе заседания Соколовский заявил, что имел полное право брать деньги у студента за написание дипломной работы.
«Считает, что это его право и он согласился по просьбе студента, поскольку ему были необходимы средства на лечение отца. Считает, что преподаватель имеет право писать научные роботы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Он хотел предоставлять студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, поэтому не может сам написать свою дипломную работу. Считает, что деньги получил правомерно», – говорится в судебном приговоре.
По словам Соколовского, он «не требовал неправомерной выгоды, а получил средства как оплату его научной творческой работы». Преподаватель считает, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет – не важно.
«Если студент не желает самостоятельно писать дипломную работу, ее текст может изготовить любое другое лицо», – считает преподаватель.
На суд пришел бывший студент Олега Соколовского и подтвердил, что преподаватель предложил ему написать дипломную работу и помочь в успешной защите за $500 долларов взятки.
Судья Жовковского райсуда Владимир Микула, рассматривавший это дело 6 декабря, не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы студенту за деньги. По его мнению, преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку за дипломную работу. Впрочем, по мнению судьи, если Соколовский не был членом экзаменационной комиссии, он не мог принимать решения о допуске дипломного проекта к защите и влиять на его оценку – хотя Соколовский, как научный руководитель, и мог предоставить одобрительный отклик на работу, которую же сам и написал.
Также суд принял во внимание, что Галицкий райсуд Львова еще пять лет назад осудил члена экзаменационной комиссии Николая Когута, который принял от этого студента $200 долларов за успешную защиту. Еще в 2016 году его оштрафовали на 17 тыс. грн и отстранили от работы на два года, так что судья Владимир Микула решил, что по этому делу уже нашли виновного.
В конце концов, судья решил, что в действиях преподавателя Олега Соколовского не было состава уголовного правонарушения, он полностью оправдал преподавателя по этому делу. У прокуратуры есть 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию на этот приговор.
По информации СМИ, Олег Соколовский до сих пор работает доцентом кафедры машиностроения факультета механики и энергетики Львовского Национального аграрного университета.
СМИ напоминает, что во время получения денег Соколовского задержали полицейские по подозрению во взяточничестве. Сначала суды разных инстанций признали преподавателя виновным в получении неправомерной выгоды, однако тот через пять лет добился пересмотра своего дела и 6 декабря 2021 года судья Жовковского райсуда Владимир Микула полностью оправдал преподавателя, согласившись с его аргументами, что это была не взятка. оплата научной работы».
В материалах этого дела говорится, что доцент кафедры машиностроения ЛНАУ Олег Соколовский в 2016 году был научным руководителем диплома студента-заочника с другой кафедры и предложил ему написать дипломную работу вместо него за $500. После торга студент сбил цену до $400 и принес их Соколовскому. В момент передачи денег преподавателя задержали полиции.
В том же году Жолковский районный суд признал Олега Соколовского виновным в получении взятки и оштрафовал его на 21,2 тыс. грн с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов. В том же году приговор получил еще один преподаватель университета, член экзаменационной комиссии Николай Когут, взявший $200 долларов взятки от того же студента за успешную защиту диплома.
Соколовский не согласился со своим приговором и подал апелляцию, а затем еще и кассацию. В результате, через пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя на новое рассмотрение.
В понедельник, 6 декабря, дело Олега Соколовского снова рассмотрел Жолковский районный суд. В ходе заседания Соколовский заявил, что имел полное право брать деньги у студента за написание дипломной работы.
«Считает, что это его право и он согласился по просьбе студента, поскольку ему были необходимы средства на лечение отца. Считает, что преподаватель имеет право писать научные роботы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Он хотел предоставлять студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, поэтому не может сам написать свою дипломную работу. Считает, что деньги получил правомерно», – говорится в судебном приговоре.
По словам Соколовского, он «не требовал неправомерной выгоды, а получил средства как оплату его научной творческой работы». Преподаватель считает, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет – не важно.
«Если студент не желает самостоятельно писать дипломную работу, ее текст может изготовить любое другое лицо», – считает преподаватель.
На суд пришел бывший студент Олега Соколовского и подтвердил, что преподаватель предложил ему написать дипломную работу и помочь в успешной защите за $500 долларов взятки.
Судья Жовковского райсуда Владимир Микула, рассматривавший это дело 6 декабря, не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы студенту за деньги. По его мнению, преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку за дипломную работу. Впрочем, по мнению судьи, если Соколовский не был членом экзаменационной комиссии, он не мог принимать решения о допуске дипломного проекта к защите и влиять на его оценку – хотя Соколовский, как научный руководитель, и мог предоставить одобрительный отклик на работу, которую же сам и написал.
Также суд принял во внимание, что Галицкий райсуд Львова еще пять лет назад осудил члена экзаменационной комиссии Николая Когута, который принял от этого студента $200 долларов за успешную защиту. Еще в 2016 году его оштрафовали на 17 тыс. грн и отстранили от работы на два года, так что судья Владимир Микула решил, что по этому делу уже нашли виновного.
В конце концов, судья решил, что в действиях преподавателя Олега Соколовского не было состава уголовного правонарушения, он полностью оправдал преподавателя по этому делу. У прокуратуры есть 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию на этот приговор.
По информации СМИ, Олег Соколовский до сих пор работает доцентом кафедры машиностроения факультета механики и энергетики Львовского Национального аграрного университета.
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