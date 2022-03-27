Во Львове стартовал фестиваль йоги и здорового образа жизни Lviv Yoga Day

Львовский парк имени Ивана Франко на 21 день превратится в йога-пространство, в рамках фестиваля Lviv Yoga Day.
Занятия Yoga Challenge-2021, которые стартовали сегодня, будут проходить каждое утро в 7:30 и 9:30 и длится час до 21 июля, их особенностью станет специально разработанная программа тренировок для увеличения силы, гибкости, подвижности и восстановления внутренней гармонии.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, чтобы попасть на занятия необходимо обязательно зарегистрироваться и выбрать удобное время. Приобщиться к тренировкам можно и онлайн через Фейсбук-страницу фестиваля.
Также во время фестиваля Lviv Yoga Day будут проходить музыкальные вечеринки, медитации, лектории на тему жизни в стиле йоги и творческие мастер-классы. Все мероприятия бесплатные, но по обязательной предварительной регистрацией.
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