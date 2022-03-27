Во Львове стартовал фестиваль йоги и здорового образа жизни Lviv Yoga Day

16:15 01 июля Киев, Украина

Львовский парк имени Ивана Франко на 21 день превратится в йога-пространство, в рамках фестиваля Lviv Yoga Day.

Занятия Yoga Challenge-2021, которые стартовали сегодня, будут проходить каждое утро в 7:30 и 9:30 и длится час до 21 июля, их особенностью станет специально разработанная программа тренировок для увеличения силы, гибкости, подвижности и восстановления внутренней гармонии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Мы долго разрабатывали корректную программу тренировок, которая помогала б людям снять стресс, восстановить силы, поддержать тело в хорошей форме, улучшить состояние опорно-двигательного аппарата и укрепить иммунитет. Простые упражнения не требуют особой физической подготовки и подходят людям любого возраста», - рассказывает тренер фестиваля Денис Билодед.

Как отмечается в сообщении, чтобы попасть на занятия необходимо обязательно зарегистрироваться и выбрать удобное время. Приобщиться к тренировкам можно и онлайн через Фейсбук-страницу фестиваля.

Также во время фестиваля Lviv Yoga Day будут проходить музыкальные вечеринки, медитации, лектории на тему жизни в стиле йоги и творческие мастер-классы. Все мероприятия бесплатные, но по обязательной предварительной регистрацией.