Во Львове с 18 октября усиливают карантин

В связи с тем, что во Львове ежедневно растет число COVID-больных, власти города приняли решение усилить карантинные ограничения.
Об этом заявил мэр города Андрей Садовой на брифинге в пятницу, 8 октября.
В городе ежедневно растет число больных коронавирусом и госпитализированных, в связи с чем комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 18 октября усилить карантин.
Пока регион находится в желтой карантинной зоне, но вскоре может перейти в красную.
С 18 октября во Львове:
В городе ежедневно растет число больных коронавирусом и госпитализированных, в связи с чем комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 18 октября усилить карантин.
Пока регион находится в желтой карантинной зоне, но вскоре может перейти в красную.
С 18 октября во Львове:
- Школьники 5-11 классов, а также внешкольного досуга переходят на недельное дистанционное обучение, после этого - неделя каникул.
- Останавливаются плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы резервировать места для больных COVID-19.
- Рекомендуется ограничить развлекательные массовые мероприятия. Советуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
- По поводу рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса: сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации.
При этом с 23 сентября и на данный момент во Львове:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
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