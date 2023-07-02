Во Львове с 18 октября усиливают карантин

16:41 08 октября Киев, Украина

В связи с тем, что во Львове ежедневно растет число COVID-больных, власти города приняли решение усилить карантинные ограничения.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовой на брифинге в пятницу, 8 октября.



В городе ежедневно растет число больных коронавирусом и госпитализированных, в связи с чем комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 18 октября усилить карантин.



Пока регион находится в желтой карантинной зоне, но вскоре может перейти в красную.



С 18 октября во Львове:

Школьники 5-11 классов, а также внешкольного досуга переходят на недельное дистанционное обучение, после этого - неделя каникул.

Останавливаются плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы резервировать места для больных COVID-19.

Рекомендуется ограничить развлекательные массовые мероприятия. Советуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

По поводу рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса: сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации.

При этом с 23 сентября и на данный момент во Львове: