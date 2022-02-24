Во Львове прошла выставка трамваев различных эпох

11:42 28 Май Киев, Украина

По случаю 127-летия первого электрического трамвая, состоялась выставка раритетных трамваев, которые в свое время курсировали по улицам Львова



Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



На выставке экспонировались 8 моделей трамвая. Один из самых старых исправных экземпляров - трамвай 1903 года. Сейчас он экскурсионный, однако ранее такая модель курсировала на Высокий замок.

«31 мая 1894 года во Львове вышел на рельсы первый электрический трамвай. Всего во Львове было несколько трамвайных эпох. Первая эпоха электрического трамвая во Львове началась с трамвая компании Siemens. В Вене были созданы первые трамвайные вагоны, которые курсировали по Львову», - сообщил Андрей Калник, начальник вагоноремонтных мастерских ЛКП «Львовэлектротранс».

В отношении второй - польской эпохи с 1903 по 1909 год, как отметил специалист, во Львове курсировали трамваи, которые были изготовлены в Польше, в г. Санку. Потом ездили немецкие трамваи Gotha T57. Четвертая эпоха - чехословацкая. Тогда курсировали вагоны Tatra.



И последняя эпоха - современная, представленная вагонами концерна «Электрон».



Ежегодно трамваи Львова перевозят около 60 миллионов пассажиров, в 1880-х годах их было почти 2 миллиона человек в год.