Во Львове прошла выставка трамваев различных эпох

По случаю 127-летия первого электрического трамвая, состоялась выставка раритетных трамваев, которые в свое время курсировали по улицам Львова.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
На выставке экспонировались 8 моделей трамвая. Один из самых старых исправных экземпляров - трамвай 1903 года. Сейчас он экскурсионный, однако ранее такая модель курсировала на Высокий замок.
В отношении второй - польской эпохи с 1903 по 1909 год, как отметил специалист, во Львове курсировали трамваи, которые были изготовлены в Польше, в г. Санку. Потом ездили немецкие трамваи Gotha T57. Четвертая эпоха - чехословацкая. Тогда курсировали вагоны Tatra.
И последняя эпоха - современная, представленная вагонами концерна «Электрон».
Ежегодно трамваи Львова перевозят около 60 миллионов пассажиров, в 1880-х годах их было почти 2 миллиона человек в год.
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