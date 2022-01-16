Во Львове пройдет первая в 2022 году Гастровстреча "Украинская кухня: старый-новый вкус Европы"

Где Украина сегодня на гастрономической карте мира? Какие из украинских гастрономических традиций следует поддерживать и развивать? Что из международного опыта следует позаимствовать, а какие ошибки следует избегать? Об этом будет идти речь на первой в 2022 году Львовской Гастровстрече, которая состоится 15 января в Центре пивной культуры «Львоварня».
Тема первой Гастровстречи – Украинская кухня: старый-новый вкус Европы. Ведь гастрономическое наследие Украины и ее место в глобальном мире все быстрее обсуждают в профессиональных кругах и медиа. К поискам и возрождению национальных вкусов приобщаются ученые и фермеры, а маркетологи и ритейлеры ищут успешные пути популяризации.
Львов – самое лучшее место в Украине, где можно встретиться для профессионального разговора об этом, поэтому всех желающих приглашают присоединиться к встрече.
В разговор пригласили признанных экспертов по исследованию, развитию и продвижению локальной кухни, специалистов по сотрудничеству между фермерами, рестораторами и ритейлерами из Украины, США и Польши.
В частности, основателя FFS Company Марка Зархина, гастрономического блогера, исследовательницу украинской кухни Марианну Душар, создавшую проект «Seeds and Roots». А также – президента Общественного союза Всеукраинская ассоциация гастрономического туризма Алексея Волкова, основателя агентства SHUM и European Culinary Heritage Алексея Петелько, гастроэнтузиастку Юлию Аврору Огородник.
Они будут дискутировать о месте украинской кухни в современном мире: глобальные вызовы и перспективы и является ли Украина узнаваемым гастрономическим брендом. Модерировать эту панель будет председатель наблюдательного совета ТМ «Молокия» Владимир Глащенков.
О мире, в котором мы есть, европейская кухня и локальные вкусы и продукты будут говорить профессор Fabio Parasecoli, представитель Culinary Heritage и Global Coordinator Niclas Fjellström, руководитель Львовского конференц-бюро, который возглавит управление инвестиций и проектов Львовского городского совета Андрей Павлов.
О польском опыте популяризации локального гастрономического наследия и как наладить сотрудничество между учеными, рестораторами и производителями расскажет профессор Jaroslaw Dumanowski.
Эту дискуссию будет модерировать известный львовед, руководитель общественной организации «Институт галицкой кухни» Игорь Лильо.
«Львовские гастровстречи» задумывалось как место поиска ориентиров и смыслов, чтобы объединить вокруг себя профессиональных и талантливых людей – ученых, поваров, рестораторов, маркетологов. Всех кому небезразлична кухня как часть нематериального культурного наследия.
Это площадка, на которой дискутируют, слушают, совместно учатся и ищут хорошие решения. А еще – всячески помогают украинской кухне вернуться в должное место в собственной стране и на мировой карте. Здесь открывают самих себя и прислушиваются к опыту других.
Тема первой Гастровстречи – Украинская кухня: старый-новый вкус Европы. Ведь гастрономическое наследие Украины и ее место в глобальном мире все быстрее обсуждают в профессиональных кругах и медиа. К поискам и возрождению национальных вкусов приобщаются ученые и фермеры, а маркетологи и ритейлеры ищут успешные пути популяризации.
Львов – самое лучшее место в Украине, где можно встретиться для профессионального разговора об этом, поэтому всех желающих приглашают присоединиться к встрече.
В разговор пригласили признанных экспертов по исследованию, развитию и продвижению локальной кухни, специалистов по сотрудничеству между фермерами, рестораторами и ритейлерами из Украины, США и Польши.
В частности, основателя FFS Company Марка Зархина, гастрономического блогера, исследовательницу украинской кухни Марианну Душар, создавшую проект «Seeds and Roots». А также – президента Общественного союза Всеукраинская ассоциация гастрономического туризма Алексея Волкова, основателя агентства SHUM и European Culinary Heritage Алексея Петелько, гастроэнтузиастку Юлию Аврору Огородник.
Они будут дискутировать о месте украинской кухни в современном мире: глобальные вызовы и перспективы и является ли Украина узнаваемым гастрономическим брендом. Модерировать эту панель будет председатель наблюдательного совета ТМ «Молокия» Владимир Глащенков.
О мире, в котором мы есть, европейская кухня и локальные вкусы и продукты будут говорить профессор Fabio Parasecoli, представитель Culinary Heritage и Global Coordinator Niclas Fjellström, руководитель Львовского конференц-бюро, который возглавит управление инвестиций и проектов Львовского городского совета Андрей Павлов.
О польском опыте популяризации локального гастрономического наследия и как наладить сотрудничество между учеными, рестораторами и производителями расскажет профессор Jaroslaw Dumanowski.
Эту дискуссию будет модерировать известный львовед, руководитель общественной организации «Институт галицкой кухни» Игорь Лильо.
«Львовские гастровстречи» задумывалось как место поиска ориентиров и смыслов, чтобы объединить вокруг себя профессиональных и талантливых людей – ученых, поваров, рестораторов, маркетологов. Всех кому небезразлична кухня как часть нематериального культурного наследия.
Это площадка, на которой дискутируют, слушают, совместно учатся и ищут хорошие решения. А еще – всячески помогают украинской кухне вернуться в должное место в собственной стране и на мировой карте. Здесь открывают самих себя и прислушиваются к опыту других.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии