Во Львове пройдет масштабный экофестиваль Zero Waste Fest

20:39 29 июня Киев, Украина

Уже 3-4 июля состоится ежегодный экофестиваль Zero Waste Fest, в рамках которого гости мероприятия смогут посетить ярмарку экобрендов, гаражную распродажу от известных львовян и мастер-классы.



Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Мы радуемся, что можем наконец пригласить всех-всех на живую встречу на нашем самом любимом мероприятии Zero Waste Fest 2021. В этом году мы впервые расширили программу до двух дней и переехали в большее помещение - 10-й корпус на !FESTrepublic. И это именно тот уик-енд, который надо провести во Львове, поверьте. Поэтому приглашаем прийти и познакомиться с движением «ноль отходов», узнать о различных практиках и уже сегодня переходить на сознательное потребление без выработки лишнего мусора», - рассказала организатор фестиваля, исполнительная директор общественной организации Zero Waste Lviv Ирина Миронова.

Фестиваль начнется 3 июля, в Международный день отказа от пластиковых пакетов, поэтому эта тема будет ключевой на Zero Waste Fest 2021. Так, организаторы планируют экспонировать экологическую фотовыставку «Торба» о феномене пластикового пакета в нашей повседневной жизни.



В течение двух дней в «пространстве общения» гости фестиваля смогут получить советы от специалистов о практике сознательного потребления и жизни без отходов, а также принять участие в обсуждениях и дискуссиях. В частности, своим опытом поделится специальная гостья - автор книги «104 дня без полиэтилена», журналистка Марианна Бойко.



В ярмарочной зоне фестиваля каждый сможет подобрать себе торбы и торбочки, посуду, декор, натуральную косметику, одежду и т.д. из около полсотни zero waste брендов. Во время фестиваля гости также смогут дать новую жизнь старым вещам - принять участие в гаражной распродаже, отдать одежду нуждающимся, научиться делать сумки или коврики из старых футболок на одном из 15 мастер-классов.



По словам организатора фестиваля Дары Бурко, в то время, когда состояние окружающей среды касается каждого, очень приятно, что уровень сознания растет, и к фестивалю присоединяются публичные люди и художники. Рядом с лекторием свои работы будут экспонировать украинские фотографы, которые документируют засилье пластиковых пакетов в нашей повседневности.



Кроме выставки, в программе - показы фильмов, экскурсии, встречи с дизайнерами о sustainable fashion и кофе для экопредпринимателей.





Zero Waste Fest 2021 будет пространством и для детей. Малышей ожидает специальная программа, в которой предусмотрены мастер-классы, фильмы, игры, а также детская гаражная распродажа в течение двух дней.

К тому же, на фестивале можно будет сдать вторсырье (бумага, пластик и металл) на переработку; батарейки и ртутьсодержащих лампы - на утилизацию.



Вход на фестиваль будет платным: 40 гривень. Для пенсионеров, ветеранов АТО, беременных, детей до 12 лет и именинников - вход свободный. Гости смогут пройти особенный фестивальный квест и принять участие в розыгрыше подарков.



Этот проект реализуется в рамках Инициативы по развитию экологической политики и адвокации в Украине, которая осуществляется Международным фондом «Возрождение» при финансовой поддержке Швеции.