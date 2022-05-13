Во Львове приостановлена работа электротранспорта

10:23 10 августа Киев, Украина

Для восстановления поврежденных кабельных линий, которые привели в нерабочее состояние электротранспорт Львова , необходимо совершить подкопы и различного рода земельные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

"Из строя вышли две кабельные линии... Обесточены тяговые подстанции №3 и №7, которые питают трамвайное депо по улице Городецкой и троллейбусные маршруты №22 и №32. Сейчас работает электролаборатория, найдены повреждения. Ремонтные бригады раскапывают это место, чтобы как можно быстрее все отремонтировать", - сообщил и. о. директора КП Львовэлектротранс Владимир Кузнецов.

Он пообещал к обеду восстановить работу электротранспорта.



"Работаем вручную, без применения техники, потому что это кабели, важно их не повредить. Поэтому вероятно ликвидация аварии продлится до обеда", - заявила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.





