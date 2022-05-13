Во Львове приостановлена работа электротранспорта

Для восстановления поврежденных кабельных линий, которые привели в нерабочее состояние электротранспорт Львова, необходимо совершить подкопы и различного рода земельные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.
Он пообещал к обеду восстановить работу электротранспорта.
"Работаем вручную, без применения техники, потому что это кабели, важно их не повредить. Поэтому вероятно ликвидация аварии продлится до обеда", - заявила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.
"Работаем вручную, без применения техники, потому что это кабели, важно их не повредить. Поэтому вероятно ликвидация аварии продлится до обеда", - заявила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии