Во Львове появятся современные электробусы

18:31 11 Сентябрь Киев, Украина

Старые маршрутки за три года исчезнут со львовских дорог, на смену им придут современные электробусы

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Мы закупаем много автобусов, трамваев и троллейбусов для городского АТП. Но белым пятном остаются старые желтые маршрутки частных перевозчиков. Все знаем в каком они состоянии. Поэтому вместе с бизнесом подписали меморандум о закупке новых современных электробусов, которые заменят старые маршрутки", - написал мэр Львова.

Садовый сообщил, что закупка 250 современных электробусов является существенным усилением для общественного транспорта Львова.



Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что улучшение модели пассажирских перевозок в Украине предусматривает замену маршруток качественным общественным транспортом и электробусами, а также легализацию такси.