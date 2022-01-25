Во Львове появятся современные электробусы

18:31 11 Сентябрь Киев, Украина

Старые маршрутки за три года исчезнут со львовских дорог, на смену им придут современные электробусы
 
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Мы закупаем много автобусов, трамваев и троллейбусов для городского АТП. Но белым пятном остаются старые желтые маршрутки частных перевозчиков. Все знаем в каком они состоянии. Поэтому вместе с бизнесом подписали меморандум о закупке новых современных электробусов, которые заменят старые маршрутки", - написал мэр Львова.
Садовый сообщил, что закупка 250 современных электробусов является существенным усилением для общественного транспорта Львова.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что улучшение модели пассажирских перевозок в Украине предусматривает замену маршруток качественным общественным транспортом и электробусами, а также легализацию такси.
"Мы продолжаем работу по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины в сотрудничестве с ЕИБ и местными властями. Уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах на приобретение современных и удобных троллейбусов. На очереди - реализация проекта по закупке трамваев во Львове. Благодарен нашим партнерам за сотрудничество и поддержку. Современный наземный транспорт должен быть экологичным, комфортным и работать для людей!" - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.