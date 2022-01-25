Во Львове появятся современные электробусы

Старые маршрутки за три года исчезнут со львовских дорог, на смену им придут современные электробусы.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Садовый сообщил, что закупка 250 современных электробусов является существенным усилением для общественного транспорта Львова.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что улучшение модели пассажирских перевозок в Украине предусматривает замену маршруток качественным общественным транспортом и электробусами, а также легализацию такси.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что улучшение модели пассажирских перевозок в Украине предусматривает замену маршруток качественным общественным транспортом и электробусами, а также легализацию такси.
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