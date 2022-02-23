Во Львове подорожал проезд в городском транспорте

13:18 27 Май Киев, Украина

С сегодняшнего дня проезд в городском транспорте Львова горсовет повысил до 10 грн.



Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.



В сообщении городских властей отмечается, что по расчетам перевозчиков стоимость проезда во львовских автобусах составляет 14 грн 60 коп, а в электротранспорте – 12 грн 40 коп.



Горсовет учел возможности граждан и принял компромиссное решение о тарифе 10 грн для автобусов. Для электротранспорта базовый тариф также составит 10 грн. В зависимости от способа приобретения билета он может составить 9 грн (если билет приобретен в пунктах продажи) и 8 грн 50 коп. (если куплен через смартфон).



Начальник управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив отметил, что рост тарифа связан с ростом цен на горючее и запчасти, а также с ростом зарплат.



Ранее проезд в городском транспорте Львова стоил 7 грн.