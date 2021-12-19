Во Львове открыли мемориальную табличку Герою Украины Тарасу Матвееву

19:21 06 Декабрь Киев, Украина

В понедельник, 6 декабря, во Львове почтили Героя Украины Тараса Матвиева, который полтора года назад погиб на Востоке. Мемориальную таблицу ему установили при входе на факультет журналистики, где он учился. Это улица Генерала Чупрынки, 49. На открытие памятного знака пришли родные Героя, его собратья, преподаватели и одногруппники.

«Со времен Революции достоинства для него победить было самое важное. Именно победить, а не завоевать мир любой ценой. Знаете, мы обдумывали уже миллион раз и поняли, что наш сын не поступал бы по-другому», – рассказала мама погибшего защитника Валентина Матвеев.

На войну Тарас пошел добровольцем в 2015 году, тогда воевал в населенном пункте Пески Донецкой области. А через три года получил звание младшего лейтенанта, затем был контрактником в 24 отдельной механизированной бригаде. Погиб военный в июле 2020 года вблизи поселка Троицкое Луганской области. Это произошло из-за минометных обстрелов со стороны врага. Военный как раз помогал своим товарищам. Но одна из мин упала на позицию и смертельно ранила защитника. Он умер по дороге в больницу.

«Тарас писал стихи. Такое я вызнал уже после его смерти. В них он действительно хотел, чтобы мы проснулись и наконец начали творить то государство, о котором мечтали сотни лет», – рассказал Антон Петривский.

Звание Героя Украины ему присвоили посмертно – 13 июля 2020 года. На родном факультете хотят положить начало именной стипендии для студентов-журналистов за их патриотизм и твердую гражданскую позицию.