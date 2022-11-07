Во Львове официально начали отопительный сезон для бюджетных учреждений - горсовет

18:16 07 ноября Киев, Украина

С понедельника, 7 ноября, теплоснабжающие предприятия будут подавать отопление во все учебные заведения, медицины и культуры, которые они обслуживают.



Об этом сообщает горсовет.



По состоянию на утро 125 учреждений уже получали отопление на основе писем-обращений.

"Отопительный сезон для большинства детсадов, больниц, поликлиник мы уже давно начали на основе их писем-обращений. Так, по состоянию на утро Львовтеплоэнерго подавало отопление до 88 таких заведений, а Зализнычтеплоэнерго - до 37", - сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

Напомним, в отопительном сезоне 2022-2023 годов ЛГКП Львовтеплоэнерго будет подавать отопление в 232 образовательных учреждения (школы, садики) и 56 медицинских учреждений (больницы, поликлиники), а ЛКП Зализнычтеплоэнерго будет подавать отопление в 45 учреждений.