Во Львове объявили двухдневный траур в память о жертвах ракетной атаки

В знак скорби и в память о жертвах российской ракетной атаки, городские власти Львова приняли решение о проведении двухдневного траура.
Эту информацию распространил Андрей Садовый, глава Львова, через свой канал в мессенджере Telegram.
Эту информацию распространил Андрей Садовый, глава Львова, через свой канал в мессенджере Telegram.
В ночное время российская сторона нанесла ракетный удар по Львову, который поразил критическую инфраструктуру и жилой дом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии