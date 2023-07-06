Во Львове объявили двухдневный траур в память о жертвах ракетной атаки

13:15 06 июля Киев, Украина





Эту информацию распространил Андрей Садовый, глава Львова, через свой канал в мессенджере Telegram. В знак скорби и в память о жертвах российской ракетной атаки, городские власти Львова приняли решение о проведении двухдневного траура.Эту информацию распространил Андрей Садовый, глава Львова, через свой канал в мессенджере Telegram.

"Мы объявляем о проведении двухдневного траура в городе Львове, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате ракетной атаки на наш город. Вечная память", - написал мэр Львова.

В ночное время российская сторона нанесла ракетный удар по Львову, который поразил критическую инфраструктуру и жилой дом.