Во Львове обещают завершить работы по обустройству сквера Скрябина в этом году

11:43 03 Февраль Киев, Украина

Во Львове в декабре прошлого года начали обустраивать общественное пространство «Места счастливых людей» в память об Андрее Кузьменко (Кузьма Скрябин) . Речь идет о площади Олексы Гасина на пересечении улиц Коперника и Стефаника.

Там в 2015 году решили обустроить сквер памяти певца Андрея Кузьменко из группы «Скрябин». Впрочем, работы удалось начать только недавно, и уже в этом году обещают их завершить.

Об этом сообщал заместитель председателя Галицкой райадминистрации Львова Роман Гавчак.

В прошлом году, по его словам, должны были провести первоочередные работы, огородить территорию, демонтировать все старые элементы, а в этом году продолжить. Общая стоимость работ составляет 14 миллионов 415 тысяч гривен. В прошлом году должны были выполнить на 1,3 миллиона гривен. А в 2022-м бюджетом развития предусмотрели финансирование общественного пространства в размере 12,7 млн грн, однако пока неизвестно, выделят ли средства на обустройство.



На площади Гасина будет новое бетонное мощение, новое освещение и скамейки, а на металлических плитах будут стихи Андрея Кузьменко.



Основой проекта стала идея дизайнера из Днепра Валерия Кузнецова. Рабочий проект разработал архитектор Юрий Столяров. Сквер будут пересекать асимметричные тротуары, которые, по плану автора, должны символизировать пульс сердца и активную жизнь погибшего музыканта. Эти тротуары будут выложены из специальных плит, отлитых из бетона и с шероховатой поверхностью.