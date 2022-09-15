Во Львове начали производить бронежилеты для детей

10:56 15 сентября Киев, Украина

Во Львове начали изготавливать яркие бронежилеты и каски для детей, которые могут защитить детей от обломков при эвакуации из обстреливаемых городов.

Об этом сообщил заместитель председателя правления Львовского оборонного кластера Юрий Федоров.

По словам Федорова, оборонный кластер получил запрос на 500 бронежилеты от управления Нацполиции.





Эти жилеты будут использоваться при эвакуации. Первые тридцать штук обещают приблизительно через неделю отправить в Донецкую область.

Вес такого бронежилета составляет до двух килограммов. Бронежилет изготовляют из сверхвысокого молекулярного полиэтилена. Этот материал обеспечивает противообломочную, мягкую баллистическую защиту. Дизайн был разработан так, чтобы было удобно одевать и снимать ребенку.



Кроме того, все жилеты имеют яркие цвета и светоотражающие ленты. Туда хотят добавить еще GPS-маячок, чтобы можно было знать, где находится ребенок.



Предусмотрели три размера для детей всех возрастов. Стоимость комплекта из бронежилета и шлема – около полутысячи долларов.



Заместитель председателя правления Львовского оборонного кластера также добавил, что они ищут партнеров, чтобы закупить «недешевые» материалы.



