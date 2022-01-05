Во Львове демонтируют монумент боевой славы советских Вооруженных сил

19:41 23 Апрель Киев, Украина

Во Львове начался демонтаж советского монумента Славы, на его месте появится мемориал почтения памяти украинского воина.

Об этом сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Галицкого района Львова Виктор Дубиняк.

«Сейчас, согласно решению исполнительного комитета Львовского городского совета и согласно соглашению, которое мы заключили с подрядной организацией, происходит демонтаж мемориала Славы. Позавчера демонтировали первую скульптуру. Сейчас как раз выясняем как лучше это проводить, чтобы сохранить барельефы и перевести их в музей «Территория террора». На данный момент сложно спрогнозировать, как в дальнейшем пойдут работы, на это потребуется около недели времени», - отметил Дубиняк.

Ответственность за работы по демонтажу и перевозке частей мемориала в музей возложены на Галицкую районную администрацию Львова.

По словам Дубиняка, после демонтажа во Львове объявят архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение обустройства территории, ограниченной улицами Стрыйской, Героев Майдана, Витовского и Франко. На месте монумента боевой славы советских Вооруженных Сил должны обустроить мемориал почтения памяти украинского воина.



Как сообщалось, решение о демонтаже Мемориала Славы было принято городским советом еще в 2018 году, комиссия признала его аварийное состояние. В 2019 году снесли 30-метровую стелу памятника Славы, а также демонтировали большую советскую звезду, расположенную на бетонной стене. Отдельные части стелы передали в музей «Территория террора».



Монумент боевой славы советских вооруженных сил во Львове - мемориал в память о советской армии. Открыли его в мае 1970 года. Ансамбль мемориала состоял из 30-метровой стелы, бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и «Родины-матери».