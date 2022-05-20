Во Львове будет построен мемориал Героям Украины. Проект выберут на конкурсе

12:34 20 мая Киев, Украина

Во Львове планируется построить Мемориальный комплекс Героев Украины. Городской совет вскоре объявит архитектурный конкурс на проект, сообщает городской голова Андрей Садовой.
«Призываю лучших архитекторов приобщиться», – отметил Садовой.
Мемориал построят на Марсовом поле, расположенном вплотную к Лычаковскому кладбищу. Сейчас там рядом с воинами УПА хоронят героев русско-украинской войны.

Городской совет обнародовал визуализацию, предлагаемую брать за основу участникам предстоящего конкурса. По ее замыслу это должен быть парк-сквер памяти и площадь для проведения мемориальных мероприятий.

Городской голова Львова хочет, чтобы в этот мемориальный комплекс приезжать люди со всего мира.
«Стобы всегда помнить, какой ценой Украина борется за Независимость и стоит несгибаемым щитом на защите демократических принципов Европы», - сказал Садовой.