Во Львове будет построен мемориал Героям Украины. Проект выберут на конкурсе

Во Львове планируется построить Мемориальный комплекс Героев Украины. Городской совет вскоре объявит архитектурный конкурс на проект, сообщает городской голова Андрей Садовой.
Мемориал построят на Марсовом поле, расположенном вплотную к Лычаковскому кладбищу. Сейчас там рядом с воинами УПА хоронят героев русско-украинской войны.
Городской совет обнародовал визуализацию, предлагаемую брать за основу участникам предстоящего конкурса. По ее замыслу это должен быть парк-сквер памяти и площадь для проведения мемориальных мероприятий.
Городской голова Львова хочет, чтобы в этот мемориальный комплекс приезжать люди со всего мира.
Городской совет обнародовал визуализацию, предлагаемую брать за основу участникам предстоящего конкурса. По ее замыслу это должен быть парк-сквер памяти и площадь для проведения мемориальных мероприятий.
Городской голова Львова хочет, чтобы в этот мемориальный комплекс приезжать люди со всего мира.
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