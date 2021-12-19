ВНО - 2021: явка составила 93-95%

10:20 12 Апрель Киев, Украина

Несмотря на пандемию и карантинные ограничения, запланированное на 10 апреля ВНО состоялось.

"10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тысяч человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%. Окончательная информация будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пробное ВНО проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.



Пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.