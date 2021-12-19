ВНО - 2021: явка составила 93-95%

10:20 12 Апрель Киев, Украина

Несмотря на пандемию и карантинные ограничения, запланированное на 10 апреля ВНО состоялось.
 
Об этом сообщает Министерство образования и науки в понедельник, 12 апреля.
"10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тысяч человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%. Окончательная информация будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пробное ВНО проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.

Пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.