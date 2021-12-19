ВНО - 2021: явка составила 93-95%

Несмотря на пандемию и карантинные ограничения, запланированное на 10 апреля ВНО состоялось.
Об этом сообщает Министерство образования и науки в понедельник, 12 апреля.
Отмечается, что пробное ВНО проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.
Пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.
Пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.
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