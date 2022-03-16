ВНО-2021: определены пороговые баллы для шести тестов

08:31 18 июня Киев, Украина

Состоялось заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, на котором были определены пороговые баллы «сдал / не сдал» для тестов ВНО

В частности, определены пороговые для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, математике, физике, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике - 10, по физике - 12", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что уже сегодня на информационных страницах участников будут размещены результаты внешнего независимого оценивания по иностранным языкам и физике по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований по которым засчитывают как оценку за государственную итоговую аттестацию), по математике результаты ВНО и ГИА будут размещены 19 июня.



От количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов и выбравших определение результатов по шкале 100-200 баллов, порог «сдал/не сдал» не прошли:

по английскому языку - 10,68%,





по испанскому языку - 15,79%,





по немецкому языку - 11,49%,





по французскому языку - 8,94%,





по математике - 31,11%,





по физике - 8,33%.

В УЦОКО обращают внимание на то, что участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, будут размещены на информационных страницах участников 18, а по математике - 19 июня.



Заседание экспертной комиссии по установлению порога «сдал/не сдал» по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии состоится 24 июня.



Результат ВНО по математике по шкале 100-200 баллов получат те участники, которые выполняли задания сертификационной работы по математике.