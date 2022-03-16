ВНО-2021: определены пороговые баллы для шести тестов

Состоялось заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, на котором были определены пороговые баллы «сдал / не сдал» для тестов ВНО.
В частности, определены пороговые для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, математике, физике, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
В УЦОКО отметили, что уже сегодня на информационных страницах участников будут размещены результаты внешнего независимого оценивания по иностранным языкам и физике по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований по которым засчитывают как оценку за государственную итоговую аттестацию), по математике результаты ВНО и ГИА будут размещены 19 июня.
От количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов и выбравших определение результатов по шкале 100-200 баллов, порог «сдал/не сдал» не прошли:
- по английскому языку - 10,68%,
- по испанскому языку - 15,79%,
- по немецкому языку - 11,49%,
- по французскому языку - 8,94%,
- по математике - 31,11%,
- по физике - 8,33%.
В УЦОКО обращают внимание на то, что участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, будут размещены на информационных страницах участников 18, а по математике - 19 июня.
Заседание экспертной комиссии по установлению порога «сдал/не сдал» по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии состоится 24 июня.
Результат ВНО по математике по шкале 100-200 баллов получат те участники, которые выполняли задания сертификационной работы по математике.
Заседание экспертной комиссии по установлению порога «сдал/не сдал» по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии состоится 24 июня.
Результат ВНО по математике по шкале 100-200 баллов получат те участники, которые выполняли задания сертификационной работы по математике.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии