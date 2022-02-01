ВНО-2021: добавлены два обязательных экзамена

С 2021 года выпускники в обязательном порядке должны будут сдавать экзамены по украинскому языку и математике.
Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Отмечается, что ранее выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.
Отмечается, что ранее выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.
При этом она подчеркнула, что все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике.
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