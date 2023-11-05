Внимание! Новый вид мошенников от имени "компании-оператора"

08:28 05 ноября Киев, Украина

Очень многие украинцы получали по телефону заманчивые предложения получить "крупный выигрыш" или гуманитарную помощь, для получения которой нужно указать реквизиты банковской карты. Запомните, что "бесплатный сыр" стоит очень дорого, тем более, когда вы о нем не просили.

Теперь появился новый вид мошенничества. Украинцы начали получать звонки от якобы сотрудника мобильного оператора, который предлагает получить бонусные деньги на счет. О таком случае рассказала в Facebook Ульяна Стельмашова из Центра политического консалтинга.

По ее словам, таким образом мошенники уже пытались обмануть нескольких ее знакомых, а позже позвонили по телефону и ей самой.

Стельмашова рассказала, что получила звонок из неизвестного номера. Мужчина представился менеджером Киевстара и обратился к ней по имени и отчеству. Мошенник заявил, что поскольку в стране идет война, всем абонентам компания якобы начисляет по 200 гривен на счет.

Когда женщина отказалась, "менеджер компании" сказал, что эти средства будут переведены на счет ВСУ, а для этого ей необходимо назвать код, который придет СМС. Понимая, что происходит, Стельмашова отказалась это делать, после чего неизвестный просто бросил трубку.

Напомним, киберполиция Прикарпатья разоблачила группу мошенников, которые действовали по схеме "Друг просит взаймы". А в Днепре правоохранители задержали 13 участников преступной организации во главе с так называемым "смотрящим", которые ежемесячно выманивали у доверчивых людей до двух миллионов гривен.