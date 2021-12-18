Внезапная смерть народного и заслуженного скульптора Украины Сейфаддина Гурбанова потрясла всех жителей Харькова

Стало известно, что сегодня, 16 ноября, ушел из жизни известный и талантливый скульптор Харькова Сейфаддин Гурбанов. Он умер в Турции. К сожалению, что стало причиной столь быстрого ухода талантливого художника - неизвестно. Предположительно - это могли стать осложнения, полученные после перенесенного коронавируса. Сейфаддину Гурбанову оставался год до 60-летия.

Об этом сообщила пресс-служба города Харьковского городского совета.

Художник и скульптор Харькова - Сейфаддин Гурбанов стал широко известен благодаря своим работам, которые украсили облик города.

Городской голова Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким народного художника Украины Сейфаддина Гурбанова, внезапно скончавшегося сегодня, 16 ноября.

«В Харькове местным жителям очень полюбились его скульптуры. В его лице ушла целая эпоха. Это действительно неоценимая утрата. Харьков преобразился, благодаря его работам. Совсем недавно его последняя скульптура была установлена в Сквере мыслителей, а сегодня мы ощущаем неутолимую грусть…», - пресс-служба процитировала слова мэра Харькова Игоря Терехова.

Справка. Сейфаддин Гурбанов Али-оглы — год рождения 1962, родился 19 октября в Нахичеване Азербайджанской ССР. В 1989 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт.

В 2004 году – Сейфаддин Гурбанов получил звание Заслуженного художника Украины.

В 2010 году – Сейфаддин Гурбанов становится Народным художником Украины. Доцент кафедры скульптуры Харьковской Государственной Академии Дизайна и Искусств.

Сейфаддин Гурбанов стал почетным гражданином Харьковской области и был награжден Почетным знаком Харьковского областного совета "Слобожанская слава", Международным орденом "Святая София", Международной наградой "Сократ" британского университета в Оксфорде.