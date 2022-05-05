Внедрение в Украине 5G перенесли из-за нехватки денег

17:09 04 августа Киев, Украина

Связь 5G в Украине в широкое пользование поступит не раньше апреля 2022 года. Сроки массового внедрения связи изменены из-за недостаточного бюджетного финансирования.

Данное решение было принято во время заседания Кабмина в среду, 4 августа.



Согласно постановлению правительства, объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.



Определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.



Вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 - 3800 МГц не удалось решить из-за отсутствия бюджетного финансирования.