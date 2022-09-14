ВМС ВСУ: в Балтиморе 22 октября прошел выпуск 5-го курса украинского экипажа патрулирования катеров типа "Айленд"

В Америке в городе Балтимор окончил учебную доподготовку пятый украинский экипаж патрульных катеров «Айленд».

На своей официальной странице в социальных сетях об этом пишет ВМС ВСУ.

Сегодня, 22 октября, прошел выпуск пятого экипажа в праздничной обстановке.

Обучение проходило под руководством иностранных инструкторов в течение шести недель на верфи Береговой охраны США.

«На церемонии участвовал Уполномоченный посол Украины в США Оксана Маркарова, от Америки присутствовал заместитель помощника командующего Береговой охраны США Джеймс Найт», — говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Приглашенными гостями были атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и военно-морской атташе при Посольстве Украины в США капитан 1 ранга Сергей Федорчук.

Главным было отмечено, что вся доподготовка проходила на катерах «Айленд», служба на которых планируется вестись экипажем и в будущем возле берегов Украины.

Как было известно ранее командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа в июле утверждал, что до конца 2021 года есть возможность сформировать дивизион катеров типа «Айленд», для несения службы с дислокацией в порту Южный.