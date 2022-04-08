Власти Токио запретили присутствие зрителей на Олимпиаде - 2020

17:37 08 июля Киев, Украина

Олимпиада- 2020, которая так и не состоялась в прошлом году, снова пострадала от пандемии - она пройдет без зрителей.



Решение об этом было принято 8 июля на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета и городских властей Решение об этом было принято 8 июля на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета и городских властей Токио

Зрителей не пустят на трибуны на Олимпийских играх в Токио и трех соседних префектурах: Тиба, Канагава и Сайтама.



Решение связано с введением чрезвычайной ситуации в Токио из-за роста случаев заражения коронавирусом.



Ранее было принято решение о том, что иностранные зрители не смогут посетить Олимпиаду. Теперь же был введен запрет и для местных болельщиков.



Также ранее стало известно, что церемония открытия Олимпиады пройдет без зрителей - на стадионе ее смогут посмотреть только VIP-гости.



Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".