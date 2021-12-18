Власти Луганщины назвали сроки выдачи компенсаций пострадавшим от пожаров

10:54 11 Июль Киев, Украина

В эфире программы «Свобода слова» на канале Украина председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сказал, что в середине следующей недели в область будут перечислены деньги, которые выделил Кабмин. Эти средства пойдут на выплаты  компенсаций пострадавшим в результате масштабных пожаров в Луганской области.  

"Мы четко понимаем, что на следующей неделе, где-то к середине недели у нас будут деньги, выделенные Кабмином", - заявил Гайдай.

Он напомнил, что пострадавшие получат по 300 тысяч гривен каждый, у кого полностью уничтожен дом, по 50 тысяч на ремонт тех домов, которые сгорели частично. Также по 20 тысяч гривен будет отдельно выплачено каждому пострадавшему на личные нужды.

фото: Сергей Гайдай рассказал о сроках выплат пострадавшим

"Двести тысяч будет выделено семьям, к сожалению погибших, пяти человек", - добавил он.

По словам Гайдая, открытых очагов  Луганской области уже нет. 

"Осталось только кое-какие места, где происходит тление. К сожалению, погода не помогает. Нет дождя", - добавил Гайдай.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил о задержании виновного в масштабных пожарах в Луганской области.