Власти Луганщины назвали сроки выдачи компенсаций пострадавшим от пожаров

В эфире программы «Свобода слова» на канале Украина председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сказал, что в середине следующей недели в область будут перечислены деньги, которые выделил Кабмин. Эти средства пойдут на выплаты компенсаций пострадавшим в результате масштабных пожаров в Луганской области.
Он напомнил, что пострадавшие получат по 300 тысяч гривен каждый, у кого полностью уничтожен дом, по 50 тысяч на ремонт тех домов, которые сгорели частично. Также по 20 тысяч гривен будет отдельно выплачено каждому пострадавшему на личные нужды.
По словам Гайдая, открытых очагов Луганской области уже нет.
Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил о задержании виновного в масштабных пожарах в Луганской области.
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