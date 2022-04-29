Власти Киева просят женщин с детьми и пожилых людей пока не возвращаться в столицу

19:09 29 апреля Киев, Украина





Военная администрация отмечает заметное оживление жизни в столице. Все больше людей на улицах и автомобилей на дорогах. Впрочем, угроза для Киева не исчезла, а вчерашние ракетные удары — это подтверждение. Киевская военная администрация просит студентов, женщин с маленькими детьми и пожилых людей не возвращаться в столицу.Военная администрация отмечает заметное оживление жизни в столице. Все больше людей на улицах и автомобилей на дорогах. Впрочем, угроза для Киева не исчезла, а вчерашние ракетные удары — это подтверждение.

“Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории РФ, а также риторикой путинских пропагандистов можно сказать, что такая угроза, наоборот, возросла. Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, пожилых людей", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля сразу после 20 часов в Киеве прогремели два взрыва – российские ракеты попали в инфраструктурный объект в Шевченковском районе и многоэтажный дом рядом.



В результате попадания ракеты в 25-этажное здание пострадали 10 человек, 4 из них госпитализированы. Также под завалами дома обнаружили одного погибшего человека.



Кличко добавил, что всего за 2 месяца полномасштабного вторжения России в столице ранены 435 мирных жителей. Чуть больше 100 погибли, среди них – 4 ребенка.