Власти Киева изменили названия еще 11 улиц

18:07 10 ноября Киев, Украина

Депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых были связаны с россией или СССР. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Изменены названия:
  • улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк;
  • улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского;
  • улица Ломоносова - улица Юлии Здановской;
  • улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова;
  • бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского;
  • улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной;
  • улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша;
  • улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская;
  • улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая;
  • улица Вали Котика - улица Венская;
  • улица Ижевская - улица Ижкарская.
Как сообщил Кличко, в столице с начала войны уже переименовано 204 городских объекта.