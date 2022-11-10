Власти Киева изменили названия еще 11 улиц

18:07 10 ноября Киев, Украина





Изменены названия: Депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых были связаны с россией или СССР . Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Изменены названия:

улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк;

улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского;

улица Ломоносова - улица Юлии Здановской;

улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова;

бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского;

улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной;

улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша;

улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская;

улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая;

улица Вали Котика - улица Венская;

улица Ижевская - улица Ижкарская.

Как сообщил Кличко, в столице с начала войны уже переименовано 204 городских объекта.