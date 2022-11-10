Власти Киева изменили названия еще 11 улиц

Депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых были связаны с россией или СССР. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Изменены названия:
Изменены названия:
- улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк;
- улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского;
- улица Ломоносова - улица Юлии Здановской;
- улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова;
- бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского;
- улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной;
- улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша;
- улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская;
- улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая;
- улица Вали Котика - улица Венская;
- улица Ижевская - улица Ижкарская.
Как сообщил Кличко, в столице с начала войны уже переименовано 204 городских объекта.
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