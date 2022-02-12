Власти готовят украинцам добровольный налог на доход от подработки

12:42 12 Февраль Киев, Украина

Не секрет, что украинцы постоянно занимаются подработками. Не потому, что жадные, а потому что бедные. Пенсий и зарплат зачастую недостаточно для выживания. В то же время выплаты государства невозможно поднять из-за недостаточного поступления в казну налогов с тех же граждан. Как разорвать этот круг?

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев анонсировал введение нового налога. Это будет совершенно добровольный налог (!?) на дополнительный доход украинцев. Размер его составит всего 5%.

Как рассказал депутат, это позволит гражданам, имеющим основной источник дохода, вести дополнительный бизнес на легальной основе и без регистрации как ФЛП. Такой налог коснется 28 видов деятельности.

Все, кто решит оплачивать такой налог на свой приработок, смогут подать заявку через приложение Дія, добавил Гетманцев. Такая услуга вскоре появится в приложении.

"Ни счетов открывать, ни регистрироваться нигде. Одной кнопкой в Дії вы подадите заявку, и вторая кнопка - установить РРО (регистраторы расчетных операций - ред.). Это все без регистраций", - объяснил политик.

Подобная схема не нова. Она давно применяется во многих государствах. В нашей стране такой законопроект пока лишь обговаривается. А ведь в случае выведения бизнеса из тени, как сказал Гетманцев, было бы возможным снижение основного подоходного налога до 10%.