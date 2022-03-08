Власти Энергодара организуют питание для попавших в критическую ситуацию

В городе Энергодар Запорожской области городские власти организуют питание для попавших в критическую ситуацию.
Об этом сообщил глава города Дмитрий Орлов.
Ситуация с продовольствием в городе затруднительна, потому что нет поставок. Несмотря на это, по словам Орлова, "хлеб пекут, а овощи и другие сельхозпродукты продают на улицах города во дворах и возле магазинов".
Об этом сообщил глава города Дмитрий Орлов.
Ситуация с продовольствием в городе затруднительна, потому что нет поставок. Несмотря на это, по словам Орлова, "хлеб пекут, а овощи и другие сельхозпродукты продают на улицах города во дворах и возле магазинов".
Тем, кто уже оказался в критической ситуации, мэр советует связываться с главами ОСМД.
Орлов также сообщил, что местные рыбаки весь свой улов бесплатно отдают горожанам. Рыбу распределяют через глав ОСМД
и старших домов.
Наблюдают в Энергодаре и других населенных пунктах области большие проблемы со связью.
Накануне глава города сообщал, что сейчас из города нет возможности эвакуироваться безопасно, поэтому правительство с международными организациями работают над созданием "зеленого коридора".
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