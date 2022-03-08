Власти Энергодара организуют питание для попавших в критическую ситуацию

16:23 07 Март Киев, Украина





Об этом сообщил глава города Дмитрий Орлов.



Ситуация с продовольствием в городе затруднительна, потому что нет поставок. Несмотря на это, по словам Орлова, "хлеб пекут, а овощи и другие сельхозпродукты продают на улицах города во дворах и возле магазинов". В городе Энергодар Запорожской области городские власти организуют питание для попавших в критическую ситуацию.Об этом сообщил глава города Дмитрий Орлов.Ситуация с продовольствием в городе затруднительна, потому что нет поставок. Несмотря на это, по словам Орлова, "хлеб пекут, а овощи и другие сельхозпродукты продают на улицах города во дворах и возле магазинов".

"В случае критической ситуации в школьных столовых будут открыты общественные столовые, где раз в день можно будет поесть тем, у кого не осталось никаких запасов продуктов", - отметил он.

Тем, кто уже оказался в критической ситуации, мэр советует связываться с главами ОСМД.

"Но исключительно в случае критической ситуации!" – добавил он.

Орлов также сообщил, что местные рыбаки весь свой улов бесплатно отдают горожанам. Рыбу распределяют через глав ОСМД

и старших домов.

Наблюдают в Энергодаре и других населенных пунктах области большие проблемы со связью.



Накануне глава города сообщал, что сейчас из города нет возможности эвакуироваться безопасно, поэтому правительство с международными организациями работают над созданием "зеленого коридора".