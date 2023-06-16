Власти ДНР не могут обеспечить население водой - ЦНС

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), на территории так называемой ДНР ощущается большая нехватка питьевой и даже технической воды. Водоснабжение изношено и требует срочного ремонта.
Отмечается, что дефицит воды возник из-за того, что оккупационная администрация разворовала средства, выделенные на ремонт инфраструктуры.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе местные жители заметили объявление от оккупантов об эвакуации.
А в Мелитополе российские оккупанты шантажом и угрозами заставляют людей получать паспорта рф. Жителей оккупированных территорий ставят перед выбором: получай российский паспорт или умирай.
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