Власти ДНР не могут обеспечить население водой - ЦНС

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), на территории так называемой ДНР ощущается большая нехватка питьевой и даже технической воды. Водоснабжение изношено и требует срочного ремонта.

Работники подконтрольного оккупантам государственного унитарного предприятия "ДНР" Вода Донбасса не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения. Также наблюдается проблема с подвозом питьевой воды населению оккупированных городов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит воды возник из-за того, что оккупационная администрация разворовала средства, выделенные на ремонт инфраструктуры.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе местные жители заметили объявление от оккупантов об эвакуации.

А в Мелитополе российские оккупанты шантажом и угрозами заставляют людей получать паспорта рф. Жителей оккупированных территорий ставят перед выбором: получай российский паспорт или умирай.