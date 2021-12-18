Владислав Магнер останется под арестом до 11 сентября по делу Гандзюк

08:16 15 Июль Киев, Украина

Основного подозреваемого в деле об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Владислава Мангера оставили под стражей до 11 сентября 2020 года.

Прокурор Андрей Синюк, ведущий дело, уточнил, что Мангер находится в изоляторе временного содержания СБУ.

Как сообщалось 13 июля суд отклонил апелляцию адвокатов и оставил Мангера под стражей. По убеждению адвокатов, дело против их подзащитного является сфальсифицированным, а подозрение необоснованным.

Активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября она скончалась в больнице Киева.

Фигуранты дела — председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении преступления по статьям ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.