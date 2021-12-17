Владислав Криклий анонсировал строительство нового аэродрома в Днепре

20:30 16 Март Киев, Украина

В 2022 году жители Днепра смогут испытать новый аэродромный комплекс.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий

"Первая очередь строительства нового аэродрома в Днепре охватывает строительство перрона и рулежных дорожек. Это позволит соединить новый терминал с существующей взлетной полосой на время строительства новой. То есть, уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты - новым перроном", - рассказал министр.

Он добавил, что на данном этапе строительства генеральным подрядчиком будут построены временные дороги, производственная база и строительный городок. Потом начнется сооружение перрона.



Одновременно частный инвестор продолжает строить новый пассажирский терминал аэропорта.

"Авиация получила наибольший удар в результате коронакризиса, но со временем объемы перевозок возобновятся. И мы готовим наши аэропорты к активной работе", - отметил Криклий.

Он добавил, что в 2021 году будет восстановлено шесть региональных аэропортов. Из 2,4 млрд грн общих средств 1,4 млрд гривен будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре, один млрд гривен на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице. Еще 30 млн гривен - на проектирование нового аэропорта на Закарпатье.