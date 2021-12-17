Владислав Криклий анонсировал строительство нового аэродрома в Днепре

В 2022 году жители Днепра смогут испытать новый аэродромный комплекс.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он добавил, что на данном этапе строительства генеральным подрядчиком будут построены временные дороги, производственная база и строительный городок. Потом начнется сооружение перрона.
Одновременно частный инвестор продолжает строить новый пассажирский терминал аэропорта.
Он добавил, что в 2021 году будет восстановлено шесть региональных аэропортов. Из 2,4 млрд грн общих средств 1,4 млрд гривен будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре, один млрд гривен на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице. Еще 30 млн гривен - на проектирование нового аэропорта на Закарпатье.
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